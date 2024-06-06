٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85500166
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشنّ غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:١٠ ص
رمز الخبر: 85500166
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشنّ غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان

طهران / 6 حزيران/يونيو/ارنا- اصيب 4 اشخاص بجراح في غارة إسرائيلية على معمل لإنتاج مواد تنظيف في بلدة وادي جيلو جنوبي لبنان، وفق ما افاد به مراسل الميادين.

كما أكّد المراسل وقوع 7 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بيت ياحون قرب مدينة بنت جبيل، جنوبي لبنان.

كذلك، استهدفت غارات إسرائيلية بلدات صديقين، عدشيت، العديسة وكونين، حسبما أفاد المراسل.

وجاء ذلك بعدما خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت في أجواء عدد من مناطق الجنوب اللبناني قرابة منتصف الليل.

بالمقابل، تعرّض هدف عسكري بمستوطنة المطلة لنيران مباشرة من لبنان، بحسب المراسل، قرابة منتصف الليل.

وذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تمّ اعتراض جسم مشبوه في البحر قبالة مدينة نهاريا"، شمالي فلسطين المحتلة، دون دوي صفارات إنذار.

ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان بياناً أعلنت فيه استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً إصابته إصابة مباشرة.

كما عرض الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية عسكرية إسرائيلية وطاقمها في موقع عداثر الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، ومشاهد أخرى لاستهداف منصة قبة حديدية في ثكنة راموت نفتالي.

انتهى ** 2342

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