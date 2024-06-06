مضاعفة صادرات الفاكهة الايرانية الى الهند

واوضحت ان مجمل التبادل التجاري بين ايران والهند خلال الفترة ذاتها بلغ 520 مليون دولار، اذ شهد زيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2023 نحو 510 مليون دولار.

وتشير ارقام وزارة التجارة والصناعة الهندية الى ان صادرات الهند الى ايران من يناير الى مارس 2024 بلغت 356 مليون دولار.

ويمثل الارز نصف صادرات الهند الى ايران. وقد شهدت صادرات الارز الهندي الى ايران خلال الفترة آنفة الذكر انخفاضا بنسبة 20 بالمائة وبلغت 161 مليون دولار. وحلت بعدها صادرات الشاي الهندي الى ايران بمبلغ 12 مليون دولار.

اما الصادرات الايرانية الى الهند فتمثلت بالفاكهة والتي تضاعف حجمها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي وبلغ 89 مليون دولار.