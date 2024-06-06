محافظ اذربايجان الغربية: فتح صفحة جديدة في العلاقات الودية بين ايران واقليم كردستان العراق

واضاف معتمديان في مؤتمر صحفي في اربيل بالعراق ان هذا الاجتماع يمثل فرصة سانحة لتذليل العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

واشار الى الاجتماع الاول الذي عقد بين مسؤولي محافظات اذربايجان الغربية وكردستان وكرمانشاه الايرانية مع مسؤولي اقليم كردستان العراق قبل ثلاث سنوات قائلا ان الاجتماع اثمر في زيادة التعاون بنسبة 250 بالمائة في مجال الترانزيت و 40 بالمائة في الصادرات وكذلك زيادة تنقل المسافرين.

واشار معتمديان الى الزيارة الاخيرة لرئيس اقليم كردستان العراق الى طهران ولقائه قائد الثورة ورئيس الجمهورية الشهيد، معتبرا انه يعكس العلاقات العريقة بين الطرفين وقال اننا سنرسي حدودا تبث في كل شبر منها بذور الصداقة والود.

اما محافظ اربيل اميد خوشناو فقد اكد عزم اقليم كردستان العراق لتوسيع العلاقات الثنائية مع ايران وقال اننا سنخطط خلال الاجتماع الثاني لمحافظات ايران المتاخمة للاقليم لتعزيز اوجه الاشتراك والعمل لمعالجة المشاكل.

ووصف خوشناو العلاقات بين ايران واقليم كردستان العراق بالودية والقائمة على الاحترام مشيرا الى الاشتراك في الثقافة والدين.

وسيقام الاجتماع الاقتصادي الثاني بين محافظي محافظات ايران الحدودية مع اقليم كردستان العراق يوم غد في اربيل.