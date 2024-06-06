٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85500765
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journalistکاظم شماعییان

باقري يوضع في صورة وضع المواطن الايراني المعتقل في فرنسا

٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85500765
باقري يوضع في صورة وضع المواطن الايراني المعتقل في فرنسا

طهران/ 6 حزيران/يونيو/ارنا – وضع وزير الخارجية بالانابة علي باقري في اتصال هاتفي مع سفير ايران لدى باريس، في صورة اخر مستجدات وضع بشير بي ازار، المواطن الايراني الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية.

واعرب باقري في الاتصال الهاتفي عن شكره لجهود ومتابعات السفارة الايرانية في باريس وقدم التوصيات اللازمة للاهتمام بحقوق المواطنين  الايرانيين في فرنسا.

وشدد باقري على اهمية مواصلة المتابعات الشاملة للسفارة الايرانية لدى الجهات ذات  الصلة في الحكومة الفرنسية وتقديم الدعم القانوني والقنصلي اللازم للافراج عن هذا المواطن على وجه السرعة وعودته الى اسرته.

واعتبر وزير الخارجية بالانابة ان دعم حقوق الجالية الايرانية في خارج البلاد يعد من الواجبات ويحظى باولوية الجهاز الدبلوماسي وقال ان وزارة الخارجية لن تتوانى عن تقديم الدعم القنصلي والقانوني والسياسي للرعايا الايرانيين في اي مكان في العالم ممن هم بحاجة الى هكذا دعم.

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journalistکاظم شماعییان

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