جيش الاحتلال الاسرائيلي قتل 40 نازحا بمجزرة النصيرات بينهم 14 طفلا و 9 نساء

وقال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة انه رصد قصف جيش الاحتلال لعشرات النازحين المدنيين الامنين في المدرسة المذكورة بثلاثة صواريخ على الاقل من طائرات حربية مقاتلة، الامر الذي ادى الى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى اكثر من نصفهم من الاطفال والنساء.

ويعد مركز النزوح الذي استهدفه الاحتلال الليلة الماضية، مركز النزوح رقم 149 الذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي من خلال قصفها بصواريخ الطائرات او قذائف الدبابات، وقد كرر الاحتلال الاسرائيلي ارتكابه هذه المجازر بشكل وحشي رغم علمه بتواجد عشرات الالاف في مراكز النزوح.

ودان الاعلام الحكومي ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي للمجازر ضد مراكز النزوح وايواء الامنين "ونؤكد ان هذا ياتي ضمن جريمة الابادة الجماعية وندين الدعم الامريكي الكامل والشامل للاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس الجرائم بشكل منتظم."

وحمل الاعلام الحكومي، الاحتلال الاسرائيلي والادارة الامريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الانسانية والجرائم ضد القانون الدولي "وندعو كل العالم الى ادانة هذه المجازر وادانة حرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" مطالبا المجتمع الدولي وكل المنظمات الاممية والدولية الى الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف جريمة الابادة الجماعية ضد المدنيين وضد الاطفال والنساء في قطاع غزة.