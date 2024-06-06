وزير النفط: البدء في تنفيذ مشاريع بقيمة 47.5 مليار دولار

اعلن ذلك اوجي اليوم الخميس في حفل تدشين مشاريع في مجال توصيل الغاز الى مدن محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

واضاف ان الرئيس الشهيد اية الله رئيسي كان يؤكد ضرورة انجاز مشاريع توصيل الغاز في هذه المحافظة وكان يتابع الموضوع بنفسه.

واوضح انه تم خلال السنوات الثلاث من عمر الحكومة، تدشين اكثر من 155 مشروعا غير مكتمل في قطاع النفط والغاز بما فيها تطوير حقول النفط والغاز وجمع غازات الشعلة وكذلك قطاع مصافي النفط ومصافي الغاز وخطوط نقل منتجات النفط وخطوط نقل الغاز.

واكد انه تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة البدء في تنفيذ 50 مشروعا عاما بقيمة 47.5 مليار دولار في البلاد، ما ادى الى زيادة انتاج النفط بنسبة 60 بالمائة وزيادة الانتاج من 2 مليون و 200 الف برميل الى 3 ملايين و 670 الف برميل.

واكد انه تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة زيادة 53 مليون متر مكعبت الى انتاج الغاز الخام. بالاضافة الى جمع 11.5 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب.