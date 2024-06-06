وزير الاقتصاد الايراني: توجد 340 وحدة لمكافحة غسيل الأموال في البلاد

وقال خاندوزي في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس ردا على سؤال لوكالة "ارنا" حول كيفية مكافحة الفساد وغسيل الأموال في الحكومة الـ13 الحالية: في بداية حكومة الشهيد آية الله رئيسي لم تكن هناك سوى 40 مؤسسة اقتصادية لمراقبة ومكافحة غسيل الأموال في البلاد، لكن في الحكومة الثالثة عشرة هناك الان 340 وحدة لمكافحة غسيل الأموال تم تفعيلها في كافة البنوك والمؤسسات المالية ومختلف القطاعات وهي أساس للحد من الفساد.

وأضاف: هناك أدوات كثيرة لمحاربة الفساد وأهمها التأكيد على الحد من الارضيات المؤدية الى الفساد، وهذا هو الأساس للحد من حدوث الفساد.

واعتبر خاندوزي وجود نظام شفاف متكامل على الإنترنت بعنوان "بوابة الأذونات" خطوة نحو الحد من الفساد.

وأوضح: ان مسار إزالة ارضيات الفساد يجب أن يستمر لسنوات لتحقيق ما يستحقه الشعب ويكون بمستوى ثورتنا والأهداف التي حددها قائد الثورة.

انتهى ** 2342