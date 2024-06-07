لبنان: المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط ‏ثكنة "زرعيت" بقذائف المدفعية وأصابته إصابةً مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة موقع البغدادي بصواريخ "بركان" ثقيلة وأصابته بشكلٍ مباشر، وحقّقت فيه إصابات مؤكدة، وذلك رداً على ‏الاغتيال الذي نفذه الاحتلال صباح الخميس في عيترون.

وقصفت المقاومة ‏الإسلامية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية، كما استهدفت ‏التجهيزات التجسّسية المستحدثة في موقع المطلة، وأصابتها إصابةً ‏مباشرة، وتمّ تدميرها.‏

وأطلق مجاهدو ‌‏المقاومة صواريخ دفاع جوي على طائرات الاحتلال الحربية، التي خرقت جدار الصوت، الأمر الذي أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود.‏

واستهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسّسية في موقع الراهب، وأصابتها إصابةً مباشرة، وتمّ تدميرها.‏

وفي إطار الرد ‏على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة، وآخرها في عيترون، ‏استهدفت ‏المقاومة مقر قيادة "الفرقة الـ91" في ثكنة "برانيت"، وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ "فلق 1"، وأصابتها إصابةً مباشرة، الأمر الذي أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكّدة فيها.‏

وتوثيقاً لعملياتها، نشرت المقاومة مقاطع مصوّرة من استهدافها منصّة قبّة حديديّة في ثكنة "راموت نفتالي" التابعة لـ"جيش" الاحتلال، ومشاهد عن عملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وطاقمها في موقع "عداثر" الإسرائيلي، شمالي فلسطين المحتلة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في "أيلون" و"جورن" و"حانيتا" و"يعره" و"هيله" و"حوسن" و"معونه" و"كفر فارديم" و"معلوت ترشيحا" وعرب العرامشة.

انتهى ** 2342