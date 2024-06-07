محافظ كردستان يؤكد على تطوير التعاون التجاري مع اقليم كردستان العراق

وخلال اجتماع محافظي المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق، الذي عقد في أربيل، اعتبر اسماعيل زارعي كوشا الاجتماع فرصة كبيرة وقال: في العامين الماضيين، تشكلت اتصالات جيدة بيننا وبين محافظة السليمانية في المجالات الثقافية والرياضية والتجارية والاقتصادية، ونأمل أن يؤدي هذا اللقاء إلى تطوير وتعزيز العلاقات.

وتابع: من الأمور الجيدة التي تم وضعها بعد الاجتماع المشترك العام الماضي تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة الاتفاقيات بيننا وبين محافظة السليمانية، والتي يمكن أن تسهل التواصل، وخاصة قضايا منفذ باشماق الحدودي.

وقال محافظ كردستان: نهتم بالاستفادة بشكل أكبر من القواسم المشتركة ومنها الثقافية بين أبناء المنطقتين من أجل تنمية الأخوة وتعزيز التواصل.

وأضاف زارعي كوشا: أتمنى أن يحقق هذا اللقاء كافة الأهداف التي عقد من أجلها وأن يعود بالخير والبركة على أهالي المنطقتين.

وأعلن استعداد المحافظات المجاورة لإقليم كردستان العراق، بما فيها كردستان، لتحسين العلاقات التجارية مع الجانب العراقي.

وقال محافظ كردستان: ان مكانة كردستان الخاصة وحدود باشماق تعد امكانية كبيرة لرفع مستوى العلاقات بين هذه المحافظة وإقليم كردستان العراق.

وانعقد في أربيل الاجتماع الثاني لمحافظي المحافظات الايرانية المجاورة لإقليم كردستان العراق ومسؤولي الاقليم ، استمرارا للسياسة الدبلوماسية الناجحة بين الجانبين.

وفي هذا الاجتماع جرت مفاوضات أولية بشأن الاجتماع المشترك لمحافظي المحافظات الايرانية المتاخمة وإقليم كردستان العراق.

ومن اهم اجندة اجتماع اربيل ؛ تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية والطبية والأمنية ومتابعة الاتفاقيات السابقة بين محافظات إقليم كردستان مع محافظات كرمانشاه وكردستان وأذربيجان غربي ومتابعة حل مشاكل التنمية التجارية وهموم التجار ورجال الأعمال من الجانبين.

وفي هذا الاجتماع شارك محافظو كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية والفريق الاقتصادي للمحافظات الثلاث المذكورة وحاكما بانه ومريوان وممثلو أهالي هاتين المدينتين في مجلس الشورى الإسلامي ومحافظو أربيل وحلبجة والسليمانية ولفيف من مسؤولي اقليم كردستان العراق.

انتهى ** 2342