محافظ أذربيجان الغربية: علاقات إيران مع إقليم كردستان العراق لا تنفصم

وأضاف محمد صادق معتمديان، خلال اجتماع محافظي المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق الذي عقد في أربيل يوم الخميس: ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات الشاملة مع إقليم كردستان العراق.

وأضاف: إن العلاقات بين شعب إيران، وخاصة أذربيجان الغربية، مع شعب إقليم كردستان العراق لها جذور ثقافية واجتماعية ودينية.

وأعرب معتمديان عن ارتياحه لعقد الاجتماع الاقتصادي الثاني لمحافظي المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق، قائلاً: ان هذا الاجتماع من شانه ان يؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ويساهم في تسريع تطوير الترانزيت والصادرات.

وقال: لتحقيق هذا الهدف يجب استكمال البنية التحتية الحدودية وتشغيل المنافذ الحدودية على مدار الساعة.

وأعلن محافظ أذربيجان الغربية زيادة التبادل الحدودي بين المحافظة وإقليم كردستان العراق إلى أكثر من مليار دولار بعد تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالاجتماع الاقتصادي الأول بين الجانبين.

وحضر الاجتماع ايضا محافظا كردستان وكرمانشاه باعتبارهما محافظتين حدوديتين مجاورتين لاقليم كردستان العراق.

ويعقد في أربيل الاجتماع الثاني لمحافظي إقليم كردستان العراق والمحافظات الحدودية الإيرانية.

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