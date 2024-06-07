استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن 3 شهداء ارتقوا خلال العدوان المستمر على مدينة جنين، وهم إبراهيم طاهر محمد السعدي (21 عاما)، وعيسى نافز جلاد (17 عاما)، وعدي أيمن مرعي (24 عاما) الذي كانت تحاصره داخل منزل في المخيم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا رصاص حي، وإصابة مواطن بعد دعسه من آلية عسكرية.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة ترافقها جرافات، من شارعي “حيفا” و”الناصرة”، وسط تحليق من طائرات “الأباتشي” التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في شارع “مهيوب” داخل المخيم، وقصفته بقذائف “إنيرجا”، فيما وصلت تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال إلى المكان.

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