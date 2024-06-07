رئيس الطائفة اليهودية في إيران: الشهيد رئيسي كان مثابرا بشكل خاص في التعامل مع الأقليات الدينية

وفي مقابلة مع وكالة ارنا اشار الحاخام يونس حمامس لاله زار الى ان الشهيد اية الله رئيسي كما كان يتمتع بمثابرة وجهد خاصين في شؤون البلاد الأخرى، وكان في نفس الوقت ذات المثابرة عينها يهدف الى خدمة الأقليات المعترف بها رسميا والأديان الأخرى.

واضاف رئيس الطائفة اليهودية ان الشهيد آية الله رئيسي اصر على تعيين مساعد له مختص بالشؤون الدينية وأراد تمثيل الأقليات الدينية في المجلس الإسلامي ليتمكن من اطلاعهم على الأعمال المتعلقة بالحكومة والوصول إلى نتيجة بشكل أسرع.

ولفت ان كل ذلك كان بسبب وجود تواصل أفضل سواء من جانب وزارة الثقافة التي كانت متعاونة بالفعل، أو ما إذا كانت الأمور ستتم متابعتها من خلال مساعد رئيس الجهمورية للشؤون الدينية.

كما اوضح ان الناس لديهم خصائص مختلفة، لكن الشهيد آية الله رئيسي كان حقا شخصية شعبية، كان مع الناس ليكون الى جانبهم أينما وجدوا وحتى في أضعف فئات واطياف الشعب.

وبيّن الحاخام يونس حمامي بأنه كان لدى الشهيد اية الله رئيسي جهد كبير ومثابرة في حل القضايا والمشاكل وأكد على البحث عن الحلول من داخل الوطن نفسه وليس من خلال الدول الأجنبية والخارجية مشيرا الى ان هذه كانت أعلى مميزاته.

انتهى**ر.م