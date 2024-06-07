إيران تقدم مقترحات لمجموعة البريكس في مجال النقل والخدمات اللوجستية

وفي هذا اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة 7 حزيران/ يونيو 2024 على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ 27 في روسيا، ألقى وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقد حضر هذا الاجتماع نيابة عن ايران سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي.

مقترحات إيران في مجال النقل والخدمات اللوجستية

وفي كلمته خلال هذا اللقاء، و أثناء تكريمه لذكرى الشهيد آية الله رئيسي، اشار بذرباش إلى إمكانيات إيران المحتملة والفعلية في مجالات النقل والعبور، بما في ذلك معابر النقل الدولي بین الشمال والجنوب (INSTC)، وعبر النقل الدولي بين الشرق والغرب.

واعرب عن استعداد إيران للرقمنة وأعلن عن تطوير سلاسل التوريد في مجال النقل والخدمات اللوجستية وتدريب الموارد البشرية والابتكارات لتعزيز الاتصال وزيادة الكفاءة والمنافسة على التبادلات الاقتصادية وتحسين النمو بما يتماشى مع أهداف مجموعة دول البريكس.

واضاف بذرباش ان الممر الشمالي الجنوبي (INSTC) باعتباره أحد الممرات المهمة بين الأعضاء مع مزايا النقل المناسبة والفعالة، يمكن أن يحقق التآزر بين الدول الأعضاء في البريكس في مجال النقل والعبور.

ولفت وزير الطرق الايراني الى ان ترقية الهيكل الإداري الحالي للممر إلى منظمة دولية تحت عنوان "المنظمة الدولية لممر الشمال - الجنوب" يمكن أن يؤدي إلى تحسين الهيكل التنظيمي والإداري لهذا الممر، مضيفا ان تحسين مستوى التنسيق والتكامل بين الأنشطة التجارية وانشطة العبور بين المشترين والبائعين باستخدام وسائل النقل المختلفة وبطريقة مشتركة يصب في صالح جميع أعضاء البريكس.

كما اعلن وزير الطرق الايراني عن استعداد ايران لمشاركة كافة قدراتها وامكاناتها، بما في ذلك احتياطيات الطاقة الفريدة، وشبكات النقل والعبور القصيرة والرخيصة، والثروة الاستثنائية من القوى العاملة المدربة، والإنجازات العلمية الهامة لتحقيق أهداف البريكس.

وأشار إلى أن هذا الموقع الجغرافي والسياسي والاقتصادي الفريد يمكن أن يجعل إيران واحدة من الشركاء المستقرين والموثوقين لربط البريكس باختناقات في إمدادات الطاقة والنقل والأسواق العالمية.

العضوية الدائمة لإيران في مجموعة البريكس تعد تطورا تاريخيا

وصرح بذرباش بأن العضوية الدائمة لإيران في مجموعة البريكس تعد تطورا تاريخيا ونجاحا استراتيجياً للسياسة الخارجية الايرانية، وبهذه الطريقة تكون إيران قد اتخذت خطوة أساسية نحو توسيع الاتصالات في جميع مجالات النقل والتجارة والاقتصاد مع أعضاء البريكس.

وأشار إلى أن جدول أعمال القمة الحالية الذي يتضمن محاور رقمنة النقل وإنشاء منصات لوجستية للنقل بين الدول الأعضاء والنقل المستدام والنقل الأخضر وتطوير تعاون فيمابين من خلال الاستثمارات المشتركة قد وفر منصة مناسبة لتشكيل التعاون المنظم.

موقع ايران الجغرافي ومزايا الترانزيت العديدة

وبين بذرباش موقع ايران الجغرافي المتميز ومزايا العبور العديدة، وتقاطع ممرات العبور بين الشمال والجنوب والعبور بين الشرق والغرب مع 11 ميناء تجاريا على سواحل بحر قزوين والخليج الفارسي وبحر عمان بطاقة استيعابية تصل إلى 273 مليون طن وشبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 15 ألف كيلومتر وأكثر من 250 ألف كيلومتر من الطرق عالية الجودة و 26 محطة حدودية برية، مما يتيح لايران القدرة على ربط شبكات التجارة الإقليمية والدولية عن طريق البر بأقل وقت وتكلفة وإكمال سلسلة القيمة الإقليمية بأفضل طريقة.

وتابع انه يتم من خلال هذه الشبكة نقل 700 مليون طن من البضائع سنويا، مشيرا الى ازدهار العبور من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسبة تزيد عن 60% العام الماضي ليبلغ حوالي 17 مليون طن، مما يدل على موثوقية وأمن وفعالية طريق العبور الإيراني لدول المنطقة.

وفيما يتعلق بمجال الطيران، اوضح بذرباش بأن ايران تتمتع بالإمكانات المناسبة لتقديم خدمات الطيران والمطارات، فضلا عن نسبة عالية من سلامة وأمن الطيران، إلى جانب الظروف الاقتصادية المناسبة لمرور الرحلات الجوية وعبورها عبر المجال الجوي للبلاد.

وصرح وزير الطرق الايراني بان التعاون مع مجموعة البريكس له أهمية خاصة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على صوابية قرار الحكومة الروسية في عقد هذا الاجتماع ومناقشة المبادرات وتقديم الحلول لمواجهة التحديات العالمية ودراسة طرق التمويل في قطاع النقل والعبور.

والجدير بالذكر ان وزير النقل وكذلك الممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الدولي في مجال النقل، ووزراء وممثلون من البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة قد ألقوا خطابات في هذا اللقاء اما شخصيا أو عبر مؤتمر تقنية الفيديو كنفرانس.

وقدم المتحدثون في هذا الاجتماع معلومات حول الوضع الحالي لصناعة النقل في بلدانهم وأوضحوا آفاق التنمية من حيث تطوير التقنيات الرقمية في صناعة النقل والاهتمام بالبيئة واستخدام المركبات غير المأهولة. كما تمت الموافقة على بيان وزراء النقل للدول الأعضاء في البريكس من قبل الأعضاء في نهاية هذا الاجتماع.

يشار الى ان برنامج أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 يتضمن أربعة محاور هي: "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي"، "الاقتصاد الروسي: أهداف وغايات الدورة الجديدة" "التقنيات التي توفر التميز"، " المجتمع السليم والقيم التقليدية" و"التنمية الاجتماعية - أولويات الحكومة".

انتهى**ر. م