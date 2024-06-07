الاحتلال يرتكب 8 مجازر في غزة

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر بغزة وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدا و221 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 36 ألفا و731 شهيدا و83 ألفا و530 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين -بينهم 4 أطفال- جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار المراسل إلى أن الجرحى وجثامين الشهداء نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.

وأكد الدفاع المدني انتشال 3 شهداء وعدد من الجرحى إثر استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الجعفراوي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المراسل إن فلسطينييْن آخرين استشهدا في قصف إسرائيلي على منطقة أبو هولي جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بمخيم النصيرات.

وذكرت المصادر أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 6 آخرون جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا الليلة الماضية لعائلة الرفاتي في مخيم المغازي وسط غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة الزوايدة المكتظة بالنازحين، فيما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في إطلاق نار وقذائف من الدبابات الإسرائيلية على مناطق غربي مدينة رفح.

وأصيب 5 فلسطينيين في قصف من الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدف مجموعة من المدنيين في منطقة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي مخيم البريج وسط القطاع اندلعت حرائق في مناطق متفرقة نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل للمخيم على مدار ساعات منذ فجر اليوم الجمعة، وفق شهود عيان.

ومن جهة أخرى أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف قوة إسرائيلية بدير البلح في عملية أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

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