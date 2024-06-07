التحالف الأميركي البريطاني يشن غارات على الحديدة وصنعاء

وأفادت بأن 4 غارات أميركية بريطانية استهدفت مطار حديدة، فيما استهدفت غارة أخرى مرسى الجاد بميناء الصليف وأصابت زوارق الصيادين.

وأضافت أن 4 غارات أميركية بريطانية استهدفت معسكر الصيانة شمالي صنعاء.

ولم تذكر أي تفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات، كما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني حتى الآن.

وأمس الخميس، أعلنت جماعة أنصارالله أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة جوية استهدفت ساحل اللحية بمحافظة الحديدة، دون أن تذكر وقوع خسائر.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

عشرات القتلى

وكانت جماعة أنصارالله قد أعلن أمس الخميس أن 55 يمنيا قتلوا، وأُصيب 78 آخرين جراء القصف الأميركي والبريطاني على اليمن منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، دون توضيح ما إذا كان جميعهم مدنيين.

وقالت إن عمليات القصف الجوي والبحري الأميركي والبريطاني على اليمن بلغت حتى حينها 487 عملية.

وشددت على أن استمرار الاستهدافات الأميركية البريطانية لليمن لن يثني اليمنيين عن مساندة غزة.

انتهی**1426