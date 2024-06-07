مدير عام وكالة ارنا : لقد اتخذت وسائل الإعلام خطوة نحو بناء عالم متعدد الأقطاب

في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك على هامش منتدى سان بطرسبورغ الدولي، صرح المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء (ارنا) ورئيس منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) بأن العالم يتجه نحو عالم متعدد الأقطاب لافتا الى ان الدول تبتعد تدريجيا عن النظام الحالي والأحادية في العالم، ومن المتوقع أن يكون هناك أفقا واضحا في هذا المجال.

تقييم اللقاء بين بوتين ومدراء وسائل الإعلام العالمية

وعن تقييمه للقاء بينه وبين رؤساء وكالات الأنباء العالمية الآخرين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اوضح المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء (ارنا)، الذي سافر إلى سان بطرسبورغ بدعوة رسمية من مستشار الرئيس الروسي، بان الرئيس بوتين حاول تقديم رؤية واقعية للقضايا من خلال الاعتماد على معتقداته أثناء جلوسه مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية.

واضاف نادري بأن الرئيس الروسي اراد في هذا اللقاء التعبير عن آرائه بشكل واضح وواقعي للغاية بشأن مسألة الحرب في أوكرانيا وعلاقات روسيا مع أمريكا، مع ترامب أو بايدن وأوروبا وغيرها من القضايا العالمية.

ولفت الى ان هذا الاجتماع يمكن أن يكون فعالا وحاسما للغاية في البيئة الدولية الحالية، وكان مهما من وجهة النظر هذه.

العدوان الغربي هو نموذج للإرهاب الإعلامي

وفي جزء آخر من هذا الحديث، اوضح المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء (ارنا) بان الهجوم الغربي في المجال الإعلامي ضد دول من بينها إيران وروسيا هو نموذج للإرهاب الإعلامي.

وتابع نادري مشيرا الى ان إيران وروسيا تواجهان حاليا هجمات إعلامية من الغرب وهما ضحايا الإرهاب الإعلامي.

كما اعتبر ان مهمة وسائل الإعلام في الدول المستقلة في ظروف الهجوم الإعلامي للغرب هي توحيد وتعزيز صوت شعوب بلدانهم على الساحة الدولية، مبينا بأن العلاقات الإعلامية الإيرانية-الروسية في الوقت الراهن قد وصلت إلى مستوى مقبول.

واكد نادري على ان وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء (ارنا) ،باعتبارها الوكالة الرسمية للبلاد، تتمتع بعلاقة وثيقة للغاية مع وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك وكالتي أنباء تاس وسبوتنيك.

وعلى هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (FEIPS)، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع بعض رؤساء وكالات الأنباء العالمية مساء الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024 في سان بطرسبورغ وناقش معهم قضايا المنطقة والعالم.

وفي هذا اللقاء ، اتيح المجال امام المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء (ارنا) علي نادري ومديري وسائل الإعلام الآخرين الحاضرين في طرح الاسئلة ومناقشة الموضوعات التي يرغبون فيها.

وقد انطلقت يوم الاربعاء 5 حزيران/يونيو فعاليات الدورة الـ 27 من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تشارك فيه أكثر من 137 دولة تحت عنوان “الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب” في مدينة سان بطرسبورغ، ويستمر هذا المنتدى حتى نهار الغد 8 حزيران /يونيو 2024.

وعلى هامش هذا المنتدى، تم إقامة معرض للإنجازات الصناعية والزراعة والنقل والمصارف والتأمين والابتكارات الطبية والمنتجات المعرفية.

وقال مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 أنطون كوبياكوف انه من أجل ضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب، من الضروري إنشاء مراكز نفوذ جديدة قادرة على تقديم رؤيتها للمشكلات العالمية والمشاركة في تشكيل نظام عالمي جديد، موضحاً أنه إضافة إلى ذلك، من المهم أن تنضم الدول والمناطق المختلفة إلى تطوير نقاط نمو جديدة تكون على استعداد لتحمل المسؤولية عن مستقبلها.

يشار الى ان برنامج أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 يتضمن أربعة محاور هي: "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي"، "الاقتصاد الروسي: أهداف وغايات الدورة الجديدة" "التقنيات التي توفر التميز"، " المجتمع السليم والقيم التقليدية" و"التنمية الاجتماعية - أولويات الحكومة".

انتهى**ر.م