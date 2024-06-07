مسيرات مليونية في الیمن نصرة لفلسطين

وإلى جانب المسيرة المركزية في ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدنية صعدة، خرج 20 مسيرة أخرى في ساحات الشهيد القائد، آل سالم، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح، عَرو وجمعة بني بحر، العين والقهرة بالظاهر، وربوع الحدود ومدينة جاوي بمجز، الجرشة بغمر، قطابر، كتاف، ذويب، آل مقنع بمنبه، وكذا ساحات الخميس بمنبه، شدا، عُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر للخروج الشعبي.

ورفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني ورايات الحرية والأعلام واللافتات الداعية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وطالب المحتشدون القوات المسلحة اليمنية بالرد على المجازر الصهيونية وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وكذلك الرد على العدوان الاقتصادي والعسكري على بلادنا، مستنكرين التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي الاقتصادي ضد بلادنا.

وهتفوا بعبارات منه (بالروح بالدم نفديك يا اقصى)، (من تصعيد إلى تصعيد والنصر لنا بالتأكيد)، (اسمعها القاصي والداني.. موقفنا موقف إيماني)، (لو كل العالم عادانا.. لن نترك أبدا أقصانا)، (سنساند غزة بدمانا.. بالعمليات المشتركة)، (سنساند غزة بدمانا.. بالعمليات المشتركة)، (نفقد إسرائيل الحركة.. بالعمليات المشتركة)، (ترحل أمريكا المرتبكة.. بالعمليات المشتركة)، (نتحدى الدول المنتهكة.. بالعمليات المشتركة)، (نحن لغزة .. بالعمليات المشتركة)، (نحن صواريخ فلسطين.. بالعمليات المشتركة)، (أطلق صاروخ فلسطين.. ضد صهيون اللعلين)، (نحن العزة نحن الدين.. نحن صواريخ فلسطين)، (لموانئهم شل الحركة.. بالعمليات المشتركة)، (يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، (يا غزة واحنا معكم.. أنتم لستم وحدكم)، (مع غزة صامدين.. الله خير الناصرين)، (حمداً لله الديان.. أن وفَّق يمن الإيمان- ليواجه دول الطغيان)، (افكر واعقل يا ابن سعود.. درب الأمريكي مسدود)، (فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك)، (لبيناك لبيناك.. واحنا سلاحك في يمناك).

وفي البيان الصادر عن المسيرة أدان المتظاهرون للتصعيد الخطير للجرائم الأمريكية المرتكبة منذ 8 أشهر ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر الكبرى بحق النازحين ممن شردتهم آلة الدمار الأمريكية الصهيونية في غزة.

واستنكروا تدنيس العدو لحرمة المسجد الأقصى والإساءات الفاحشة والبذيئة ضد خاتم النبيين والمرسلين، والتي تمثل إساءة لكل مسلم، منديين بجرائم العدو المتواصلة بحق الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة.

وأكدوا الدعم الكامل لجبهة المقاومة والجهاد في فلسطين ولبنان والعراق، معبرين عن اعتزازهم لما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة من تصعيد للعمليات وتطوير للقدرات، مباركين العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية وبين المقاومة الإسلامية العراقية.

ودعوا الأنظمة العربية المتخاذلة إلى مراجعة مواقفهم والتحرك الجاد فيما يدعم الحق الفلسطيني والنصرة العملية للقضية الفلسطينية، وقطع العلاقات مع العدو.

كما أكد المحتشدون الثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني والاستمرار في الفعاليات والحشد والتعبئة ومواصلة والمسيرات ومواجهة الضغوط التي يمارسها الأمريكي والبريطاني ضد شعبنا.

وجددوا الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكي والإسرائيلية والشركات الداعمة لها، محذرين أدوات العدو الإقليمية من التمادي في العدوان على بلادنا واقتصادنا، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أما عدوانهم.

يشار إلى أنه تخرج أسبوعيا في كل يوم جمعة مئات المسيرات في مختلف المديريات والمحافظات اليمنية الحرة نصرة ودعما لغزة.

انتهی**1426