مخبر: أصبحت الهند شريكاً رئيسياً للجمهورية الإسلامية الإيرانية

وقال "محمد مخبر" في رسالة هنأ فيها حزب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بفوزه في الانتخابات الوطنية: في ظل توجيهاتكم وقيادتكم، أصبحت الهند شريكا رئيسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب عن أمله في أن يرى الجانبان، مع الإرادة الموجودة ، أفضل العلاقات بين البلدين الصديقين إيران والهند.

كما أعرب ناريندرا مودي عن تقديره لرسالة تهنئة القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية وقال: ستواصل إيران والهند العمل معًا لتوسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة.

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