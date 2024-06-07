القوات اليمنية تستهدف سفينتين في البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية

وقال سريع إنّ القوات المسلحة استهدفت سفينتي "Elbella" و"AAL GENOA" في البحر الأحمر، غربي اليمن، بعددٍ من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وأكّد أنّ العمليتين تأتيان انتصاراً للشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحقّ النازحين في رفح، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد.

يأتي ذلك بعد أن أكّد سريع دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد"، والتي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، في أيار/مايو الماضي، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

وتتضمّن هذه المرحلة فرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة، من أي جنسية كانت، في حال اتجاه الاحتلال الإسرائيلي إلى شنّ عدوان عسكري ضدّ رفح.

انتهى ** 2342