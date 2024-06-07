٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85501424
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القوات اليمنية تستهدف سفينتين في البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية

٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ م
رمز الخبر: 85501424
القوات اليمنية تستهدف سفينتين في البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية

طهران / 7 حزيران/يونيو/ارنا- أعلن المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الجمعة، أنّ القوات المسلّحة، وضمنها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر "ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة".

وقال سريع إنّ القوات المسلحة استهدفت سفينتي "Elbella" و"AAL GENOA" في البحر الأحمر، غربي اليمن، بعددٍ من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وأكّد أنّ العمليتين تأتيان انتصاراً للشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحقّ النازحين في رفح، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد.

يأتي ذلك بعد أن أكّد سريع دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد"، والتي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، في أيار/مايو الماضي، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

وتتضمّن هذه المرحلة فرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة، من أي جنسية كانت، في حال اتجاه الاحتلال الإسرائيلي إلى شنّ عدوان عسكري ضدّ رفح.

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