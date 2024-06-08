ايران تحرز مركز الوصافة ببطولة المجر الدولية للمصارعة الحرة

وفي هذه البطولة التي تاتي ضمن التصنيف العالمي وجرت منافساتها يومي الخميس والجمعة ، شاركت ايران بـ 8 اوزان من اصل 10 بمجموعة من الشباب الصاعدين بقيادة كابتن المنتخب الوطني البطل العالمي والاولمبي حسن يزداني.

ونال الذهبية حسن يزداني في وزن 86 كغم فيما حصل على الفضية عباس ابراهيم زاده في وزن 65 كغم وعادل بناهيان في وزن 79 كغم واحرز البرونزية شهداد خسروي في وزن 61 كغم وعلي رضائي في وزن 74 كغم.

وفي ترتيب الفرق، احرزت جوجيا البطولة برصيد 133 نقطة وحلت إيران في المركز الثاني برصيد 117 نقطة، واميركا في المركز الثالث بـ 70 نقطة.

وستنطلق منافسات البطولة في المصارعة الرومانية اليوم السبت لتستمر لغاية يوم غد الاحد وتشارك ايران فيها بـ 14 مصارعا.

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