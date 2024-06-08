لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف جنود الاحتلال بعد رصد تحركهم في موقعين

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة الإسلامية، فجر اليوم السبت، مجموعةً من جنود الاحتلال تحرّكت داخل موقع "الراهب" الإسرائيلي، حسبما أكّدت في بيانٍ مقتضب نشره الإعلام الحربي للمقاومة.

وكشفت المقاومة في بيانها أنّها استهدفت القوة الإسرائيلية بقذائف المدفعية، وذلك بعد رصد وترقّب ‏قوات العدو الإسرائيلي في الموقع، عند ‏تحرك مجموعة من الجنود داخل الموقع.

وأعلنت المقاومة، في بيانٍ سابق نشرته مع الساعات الأولى اليوم السبت، استهداف مجاهديها تجمّعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث ‏الطيحات، ليل الجمعة، بالأسلحة الصاروخية.‏

وفي أثناء استمرار عمليات المقاومة، أفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان بأنّ نيراناً مباشرة أُطلقت في اتجاه هدفٍ عسكري للاحتلال في مستوطنة "المطلة".

كما أفادت، من جهتها، وسائل إعلامٍ إسرائيلية عدّة بدوّي صفّارات الإنذار في أكثر من مستوطنةٍ للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، بعد إطلاق نيران من لبنان.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية نفّذت 4 عملياتٍ، الجمعة، استهدفت من خلالها مرابض مدفعية إسرائيلية في الموقع العسكري الإسرائيلي في "خربة ماعر"، وانتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيط الموقع بقذائف المدفعية، إضافةً إلى آليةٍ عسكرية داخل موقع "بركة ريشا"، بصاروخٍ موجّه، وانتشاراً للجنود في حرج "‏نطوعا" بالأسلحة الصاروخية.

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