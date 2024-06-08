٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٢ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85501515
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Dossier

مسؤول صهيوني سابق: بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر

٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٢ ص
رمز الخبر: 85501515
مسؤول صهيوني سابق: بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر

طهران / 8 حزيران /يونيو/ارنا- قال وزير حرب الاحتلال السابق "أفيغدور ليبرمان"، بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلاً من النصر الكامل.

وقال ليبرمان إن حكومة نتنياهو أضاعت منطقة الشمال و حزب الله يفعل كل ما يريده.

واضاف: إن بعد 8 أشهر من الحرب لم تنجح حكومة نتنياهو في إزالة حــماس ولا بإعادة الأسرى من غزة.

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