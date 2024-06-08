٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85501566
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الإعلام الحكومي في غزة: 15517 شهيدًا في قطاع غزة من الأطفال منذ بدء الحرب

٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85501566
الإعلام الحكومي في غزة: 15517 شهيدًا في قطاع غزة من الأطفال منذ بدء الحرب

طهران / 8 حزيران /يونيو/ارنا-أعلن الإعلام الحكومي في غزة عن ارتقاء 15517 شهيدًا في قطاع غزة من الأطفال منذ بدء الحرب. مشيرًا إلى أن 17000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة: أن3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء بسبب الحرب.

کما أكد مكتب الإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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