جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهد 40 نازحاً بمجزرة النصيرات بينهم 14 طفلاً و9 نساء

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إنه رصد قصف جيش الاحتلال لعشرات النازحين المدنيين الآمنين في المدرسة المذكورة بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرات حربية مقاتلة، الأمر الذي أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.

ويعد مركز النزوح الذي استهدفه الاحتلال الليلة الماضية هو مركز النزوح رقم 149 الذي يتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال قصفها بصواريخ الطائرات أو قذائف الدبابات، وقد كرر الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابه هذه المجازر بشكل وحشي رغم علمه بتواجد عشرات الآلاف في مراكز النزوح.

ودان الإعلام الحكومي ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر ضد مراكز نزوح وإيواء الآمنين في بيان، وقال: نؤكد أن هذا يأتي ضمن جريمة الإبادة الجماعية، وندين الدعم الأمريكي الكامل والشامل للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الجرائم بشكل منظم.

وحمل الإعلام الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد القانون الدولي، ودعا كل العالم إلى إدانة هذه المجازر وإدانة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مطالبا المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة.

انتهى**3269