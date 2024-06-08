انطلاق الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) بترکیا

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

ووصل وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني الى اسطنبول على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يهدف الى بذل الجهود والامكانات لاتخاذ موقف موحد ضد الكيان الصهيوني والسعي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي بيان لها، اشارت مجموعة الدول الإسلامية الثمانية النامية بأن هذا الاجتماع الاستثنائي يعقد في قصر“دولمة بهجة” التاريخي بإسطنبول، الیوم السبت 8 حزيران/ يونيو 2024.

وافاد البيان الى ان هذا الاجتماع تم تنظيمه بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحيث من المتوقع أن يتم خلق المزيد من الدعم والتضامن في ائتلاف مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية( D-8 ) للشعب الفلسطيني، وخاصة اهالي قطاع غزة المحاصرين.

وفي هذا الاجتماع الاستثنائي أيضا، الذي يحضره الوزراء والوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، سيكون هناك نقاش حول المساعدات الإنسانية وغيرها من الضروريات لتخفيف الصعوبات والمعاناة الحالية للشعب الفلسطيني.

ويشارك في هذا الاجتماع بالاضافة الى وزير الخارجية الايراني بالوكالة، وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، وزيرة الرعاية الاجتماعية البنغلاديشية ديبو موني ومسؤولون رفيعو المستوى من مصر ونيجيريا.

ومن المحاور الاساسية للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، العمل الجماعي للمساعدة في إنهاء جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

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