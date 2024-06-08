مصور إيراني يحصد جائزة مسابقة التصوير الفوتوغرافي في امريكا

وفازت هذه الصورة الملتقطة من قمة قمة دماوند بلقب الصورة الأولى لهذا المعرض قبل أسبوعين من الموعد النهائي للتسجيل في هذه المسابقة.

واختيرت هذه الصورة أيضًا كأول صورة في هذا المعرض.

وتشارك في هذه المسابقة مئات الصور ليتم اختيار افضل 100 صورة.

والهدف من هذه المسابقة هو عرض الصور التي تسلط الضوء على الدور الأساسي للمياه في الحفاظ على نظم البيئية، ودعم الزراعة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ويقع معرض "decagon" في بروكلين في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستضيف سنويًا العديد من المسابقات والمعارض الدولية في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وسبق المصور سعيد عبداللهي أن فاز بجوائز دولية أخرى في اليونان وأمريكا.

انتهى**3276