كولومبيا تقرر حظر مبيعات الفحم للکیان الصهيوني

وتدهورت علاقات "إسرائيل" مع حكومات أميركا اللاتينية هذا العام. ولكن تجلى هذا في الأساس حتى الآن من خلال التدابير الدبلوماسية وليس العقوبات التجارية. وزودت كولومبيا إسرائيل بما قيمته نحو 450 مليون دولار من الفحم العام الماضي.

وفي حين تعتمد "إسرائيل" في خمس إنتاجها من الكهرباء على الفحم، فمن المتوقع أن ينخفض ​​إلى ما يصل إلى 3% في العام المقبل. في أوقات الحاجة الشديدة، يمكن لاثنتين من محطات الطاقة الرئيسية في "إسرائيل" التحول إلى الفحم كدعم احتياطي في حالات الطوارئ.

وتعد هذه الخطوة تصعيداً في صدام بين الجانبين اللذين تربطهما علاقات دافئة تاريخياً، ولديهما اتفاقية تجارة حرة سارية منذ 2020.

إن"دروموند كومباني" (Drummond Company)، ومقرها في ألاباما، و"غلينكور" وهما الموردان الوحيدان للفحم الكولومبي لإسرائيل.

وتوترت العلاقة في الأشهر القليلة الماضية، إذ وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو التدخل في غزة بأنه "إبادة جماعية"، في حين وصف نتنياهو بيترو بأنه "مؤيد لحماس معادٍ للسامية". وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في مايو الماضي.

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