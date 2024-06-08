باقري كني : تعزيز الاواصر بين طهران وانقرة يصب في استقرار المنطقة

وفي لقائه وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، الذي جرى اليوم السبت على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) باسطنبول، استعرض باقري كني مع فيدان اخر التطورات بغزة.

كما ثمن مبادرة تركيا التي وصفها "قيمة"، لعقد اجتماع اسطنبول؛ واصفا مشاركة الوفد الايراني بانه دليل على اهتمام الجمهورية الاسلامية الخاص بالقضية الفلسطينية وايضا دور وموقف تركيا في هذا الشأن.

كما نوه الى تاكيد الشهيدين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الايرانيين، الخاص، بشان توسيع العلاقات وتعميقها مع تركيا، اكد وزير الخارجية بالانابة على متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة بين قادة البلدين ولاسيما الاقتصادية والتجارية منها.

وفي اشارة الى جرائم الكيان الصهيوني المتزايدة وتفاقم التطورات في فلسطين، صرح باقري كني : يتعين على الدول الاسلامية، اجراء مشاورات وثيقة اكثر من قبل بهدف تقديم الدعم السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانبه، اثنى وزير خارجية تركيا على مشاركة الوفد الايراني في اجتماع اسطنبول الاستثنائي، "وسط الظروف الحرجة والطارئة بعد واقعة استشهاد ركاب المروحية الرئاسية"، قائلا : انني كنت قد تباحثت مع صديقي العزيز الدكتور امير عبداللهيان (رحمه الله) حول هذه المبادرة والاجتماع.

كما اشاد الوزير التركي، خلال اللقاء مع باقري كني اليوم، اشاد بموقف الجمهورية الاسلامية الداعم للشعب الفلسطيني وحضورها الفاعل في الاصعدة السياسية والاقليمية.

واكد فيدان على ارادة تركيا في توسيع وتعزيز اليات التعاون الاقليمي.

وفي اشارة الى مجالات التعاون الواسعة بين طهران وانقرة، نوه وزير خارجية تركيا الى اهمية تعزيز واستمرار هذه الاواصر، في الاصعدة الاقتصادية والطاقة وايضا في مجال مكافحة الارهاب؛ وفقا لتوافقات جيدة ابرمت خلال الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين.

انتهى ** ح ع