٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85502409
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الحرس الثوري : القبض على احد العناصر المناوئة للامن شمال غربي البلاد

٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:١٥ م
رمز الخبر: 85502409
الحرس الثوري : القبض على احد العناصر المناوئة للامن شمال غربي البلاد

اردبيل / 8 حزيران / يونيو / إرنا – تمكن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري بقاعدة العباس (ع) في محافظة اردبيل (شمال غرب ايران)، تمكن من القبض على اعد العناصر المناوئة للامن واحالته الى السلطات القضائية في البلاد.

وافادت ارنا، اليوم السبت، ان احد المواطنين من اهالي محافظة اردبيل، الذي كان يقطن في خارج البلاد ويقوم بنشاطات عديدة لتضليل الراي العام وبما في ذلك، بث الاكاذيب وانتهاك حرمة العلم المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية، وعقد الاجتماعات والتواطؤ ضد النظام مع عناصر مناصرة للنظام الملكي (البائد)، تم اقتياده الى داخل البلاد بفضل جهود القوات المنتسبة الى جهاز استخبارات الحرس الثوري في قاعدة العباس (ع) الواقعة في محافظة اردبيل، والقبض عليه واحالته الى السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية فيه.

انتهى ** ح ع

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