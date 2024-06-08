علي باقري يلتقي نظیره الباكستاني

و عقد هذا اللقاء على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية، بشأن الوضع في غزة.
وخلال هذا اللقاء، ناقش باقري كني و إسحاق دار، اخر التطورات والاوضاع في غزة.
انتهی**2054
طهران/8 تموز/یولیو/ارنا-التقی وزير الخارجية الإیراني بالإنابة علي باقري كني، الیوم السبت وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ، في اسطنبول.
و عقد هذا اللقاء على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية، بشأن الوضع في غزة.
وخلال هذا اللقاء، ناقش باقري كني و إسحاق دار، اخر التطورات والاوضاع في غزة.
انتهی**2054
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