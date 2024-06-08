٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:١٨ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85502410
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علي باقري يلتقي نظیره الباكستاني

٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:١٨ م
رمز الخبر: 85502410
علي باقري يلتقي نظیره الباكستاني

طهران/8 تموز/یولیو/ارنا-التقی وزير الخارجية الإیراني بالإنابة علي باقري كني، الیوم السبت وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ، في اسطنبول.

و عقد هذا اللقاء على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية، بشأن الوضع في غزة.

وخلال هذا اللقاء، ناقش باقري كني و إسحاق دار، اخر التطورات والاوضاع في غزة.

انتهی**2054

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