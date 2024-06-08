علي باقري يلتقي نظیره الباكستاني

و عقد هذا اللقاء على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية، بشأن الوضع في غزة.

وخلال هذا اللقاء، ناقش باقري كني و إسحاق دار، اخر التطورات والاوضاع في غزة.

انتهی**2054