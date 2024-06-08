٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85502513
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أبو عبيدة : الاحتلال تمكن من تحرير أسرى لكنه قتل بعضهم

٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ م
رمز الخبر: 85502513
أبو عبيدة : الاحتلال تمكن من تحرير أسرى لكنه قتل بعضهم

طهران/8 تموز/یولیو/ارنا-أفاد "أبوعبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب القسام / الجناح العسكري لحركة حماس، بأن ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه.

واوضح «أبوعبيدة» في بيان بثه عبر قناته على تليجرام، السبت، "إن العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة، من تحرير بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية".

وتابع : ان العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم.

وتجدر الاشارة بأنه ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين من سكان مخيم النصيرات، نتيجة مجزرة الاحتلال "الإسرائيلي" هناك، إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح، وصلت جثامينهم الى مستشفى العودة داخل المخيم، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح؛ حسب اخر حصيلة افاد بها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

انتهی**2054

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