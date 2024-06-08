أبو عبيدة : الاحتلال تمكن من تحرير أسرى لكنه قتل بعضهم

واوضح «أبوعبيدة» في بيان بثه عبر قناته على تليجرام، السبت، "إن العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة، من تحرير بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية".

وتابع : ان العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم.

وتجدر الاشارة بأنه ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين من سكان مخيم النصيرات، نتيجة مجزرة الاحتلال "الإسرائيلي" هناك، إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح، وصلت جثامينهم الى مستشفى العودة داخل المخيم، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح؛ حسب اخر حصيلة افاد بها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

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