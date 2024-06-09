باقري ووزير خارجية باكستان يبحثان بشان تطوير العلاقات بين طهران واسلام آباد والقضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري، وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ، يوم السبت في اسطنبول، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثمانية النامية بشأن الوضع في غزة، وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل الآراء حول الاتجاه المتنامي للعلاقات بين طهران وإسلام آباد وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية.

وفي هذا اللقاء، أعرب باقري عن تثمينه لمشاعر المودة الصادقة التي أبدتها باكستان حكومة وشعبا اثر استشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية، ووصف وزيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومسؤولون كبار آخرين في باكستان إلى طهران للمشاركة في مراسم تابين شهداء الخدمة، بأنها كانت قيمة للحكومة والشعب الإيراني.

ووصف باقري الزيارة التاريخية لآية الله رئيسي إلى باكستان والاستقبال الحار والواسع من جانب حكومة وشعب باكستان بأنه مؤشر على العلاقات العميقة والودية بين البلدين والشعبين والنظرة الخاصة للحكومة الباكستانية تجاه العلاقات والرؤية الواضحة للعلاقات بين البلدين الجارين والمسلمين.

وأضاف: إن العلاقات بين البلدين ليست متجذرة في التاريخ المشترك فحسب، بل إن مصيرنا المشترك يتطلب منا أن نخطط للمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها ، وافشال مخططات أعداء البلدين الرامية لخلق الخلافات والفجوات بين البلدين، بحكمة وبصيرة.

من جانبه حيّا محمد إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، في هذا الاجتماع ذكرى استشهاد الرئيس الايراني ووزير الخارجية، لافتا الى عمق مشاعر الاسى والاسف والمواساة من حكومة وشعب باكستان لحكومة وشعب إيران.

كما أشار إلى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس الراحل الدكتور رئيسي إلى باكستان، وأكد الإرادة الجادة لسلطات بلاده في متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة التاريخية.

وأكد محمد إسحاق دار وعلي باقري في هذا اللقاء على استمرار اللقاءات والمشاورات الوثيقة بين الطرفين لمتابعة القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن المشاورات على الساحتين الإقليمية والدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وانطلق صباح يوم السبت الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الإسلامية الثمانية النامية المعروفة باسم (د-8) بحضور علي باقري كني القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، ووزير الخارجية الماليزي محمد حسن، ووزيرة الرعاية الاجتماعية البنغلاديشية ديبو موني، ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر ونيجيريا.

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