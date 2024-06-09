٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85502656
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"سرايا أولياء الدم العراقية" تستهدف محطة "رابين" للكهرباء في الأراضي المحتلة

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٣٥ ص
رمز الخبر: 85502656
"سرايا أولياء الدم العراقية" تستهدف محطة "رابين" للكهرباء في الأراضي المحتلة

طهران / 9 حزيران/يونيو/ارنا- أعلنت "سرايا أولياء الدم في العراق"، السبت، استهدافها، عبر عمليةٍ نوعية، محطة "رابين" لتوليد الكهرباء في قيسارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وفي بيان، أكّدت السرايا أنّ الاستهداف تمّ بالطيران المسير، وحقق إصابات مباشرة، مضيفةً أنّه يأتي "انتصاراً للدماء البريئة في غزة ورفح النازفتين، وإيماناً بوحدة الساحات". 

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، دعماً لقطاع غزة ورداً على جرائمه. 

وكانت آخر العمليات، التي أعلنتها المقاومة العراقية، استهداف ميناء الاحتلال في حيفا، بالطيران المُسيّر، الخميس، بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضمن عمليتين عسكريتين.

وقبل ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً إسرائيلياً حيوياً في مدينة حيفا، وسط فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيرة.

انتهى ** 2342

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