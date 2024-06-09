٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85502747
T T
٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

غوتیریش: يجب أن يتوقف الرعب في غزة

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص
رمز الخبر: 85502747
غوتیریش: يجب أن يتوقف الرعب في غزة

طهران/ 9 حزيران/ يونيو/ ارنا- انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة، العدد الكبير من الضحايا البشريين في حرب علی غزة، وشدد على أن هذا الرعب يجب أن يتوقف.

وأشار غوتيريش على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) إلی أن الحرب في غزة كانت الصراع الأكثر دموية بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة وکتب : منذ إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا في عام 2023، فقد العديد من الفلسطينيين حياتهم.

وأضاف: من بين موظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 188 الذين فقدوا أرواحهم العام الماضي (2023) أثناء أداء واجبهم كان 135 منهم من موظفي الأونروا الذين قتلوا على يد القوات الصهيونية في غزة، وهو أكبر عدد من أفراد قوات الأمم المتحدة الذين يفقدون أرواحهم في صراع ما.

وتابع قائلا: منذ أن أقيمت مراسم تأبين موظفي المنظمة المتوفين يوم الخميس وحتى اليوم، شهدنا مقتل المزيد من المدنيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي. وهذا الموضوع غير مقبول ويجب أن يتوقف هذا الإرهاب والرعب.

انتهی**3280

٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .