غوتیریش: يجب أن يتوقف الرعب في غزة

وأشار غوتيريش على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) إلی أن الحرب في غزة كانت الصراع الأكثر دموية بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة وکتب : منذ إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا في عام 2023، فقد العديد من الفلسطينيين حياتهم.

وأضاف: من بين موظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 188 الذين فقدوا أرواحهم العام الماضي (2023) أثناء أداء واجبهم كان 135 منهم من موظفي الأونروا الذين قتلوا على يد القوات الصهيونية في غزة، وهو أكبر عدد من أفراد قوات الأمم المتحدة الذين يفقدون أرواحهم في صراع ما.

وتابع قائلا: منذ أن أقيمت مراسم تأبين موظفي المنظمة المتوفين يوم الخميس وحتى اليوم، شهدنا مقتل المزيد من المدنيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي. وهذا الموضوع غير مقبول ويجب أن يتوقف هذا الإرهاب والرعب.

انتهی**3280