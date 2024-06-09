أطباء بلا حدود تحذر من الأوضاع المأساوية داخل مستشفى شهداء الأقصى

ومع اكتظاظ مستشفى شهداء الاقصى بالشهداء والجرحى وضعف إمكانياته، واستمرار القصف الإسرائيلي في محيطه، قد طالبت وزارة الصحة في القطاع، منظمة الصحة العالمية بالتوجه الفوري إلى المستشفى لمعالجة واقعه الصعب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس السبت: إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 شهيد و 150 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى في اليوم 246 للعدوان ، إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 36801 شهيد و83680 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتابعت بأن هذه الحصيلة مبدئية، حيث ترتكب قوات الاحتلال المتوغلة في هذه الأثناء في المحافظة الوسطى مجزرة بحق المواطنين في مخيم النصيرات ويصل على اثرها لمستشفى شهداء الاقصى العديد من الشهداء والاصابات.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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