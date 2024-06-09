اندلاع حريق في مستوطنة بشمالي فلسطين بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه اندلع حريق هائل في مستوطنة "مسغاف عام" بالشمال الإسرائيلي جراء سقوط صاروخين مضادين للدروع انطلقا من الأراضي اللبنانية.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باندلاع حريق في موقعين للجيش و"اليونيفيل" قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الأزرق، مؤكدة أن الدفاع المدني يعمل على إخماده.

وقالت الوكالة، إن بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة تعرضا لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن جنود العدو المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل البلدة.

وفي نبأ آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بانفجار عدد من الألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستعمرة ⁧‫المنارة‬⁩ عند أطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ الشمالية الشرقية، مشيرة إلى أن عمليات الإطفاء مازالت مستمرة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال الحزب، في بيان له، إن المسيرة استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة، مضيفا أن ذلك يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من حزب الله و"إسرائيل،" القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

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