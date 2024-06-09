٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:١٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85503003
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مسؤول إيراني: شهداء الصحفيين في غزة يكشفون الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:١٧ م
رمز الخبر: 85503003
مسؤول إيراني: شهداء الصحفيين في غزة يكشفون الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني

طهران/ 9حزيران/يونيو/ ارنا - قال مدير عام الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية "علي رضا شيروي": إن شهداء الصحفيين في غزة کشفوا الوجه الحقيقي للکیان الصهیوني وأثبتوا للعالم زيف شعارات حقوق الإنسان لدى الدول الغربیة.

وأشار "علي رضا شيروي" اليوم الأحد، في ملتقی تكريم الفائزين في الحملة الإعلامية التي تحمل اسم ققنوس قلم "عنقاء القلم" وتكريم ذكرى الشهداء الصحفيين بغزة إلى إرسال 900  أثر  محلي وأجنبي إلى أمانة هذه الحملة الإعلامیة.

وقال إن شهداء الصحفيين في غزة کشفوا الوجه الحقيقي للکیان الصهیوني وأثبتوا للعالم زيف شعارات حقوق الإنسان لدى الدول الغربیة.

وتابع قائلا:يستهدف المحتلون الصهاينة، الصحفيين لاغتيال الرواية الفلسطينية واستشهد 147 صحافياً خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وأضاف: إن نشر الحقيقة هو أحد أكثر الطرق فعالية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم و إننا ننحني إجلالا أمام عظمة الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم ليكونوا رواة معاناةالشعب الفلسطيني في هذه الأيام الصعبة.

یذکر أنه حضر هذا الحفل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" وممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران "ناصر ابو شريف".

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