رئيس بلدية طهران: الشعبان الإيراني والعراقي تربطهما علاقات عميقة

و أضاف زاكاني: خدمة زوار الأربعين هي إحدى مجالات التعاون الأساسية بين الجانبين، وفي كل عام يشارك عدد كبير من الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين وإن خدمة زوار الأربعين شرف لنا جميعا.

وقال: إن الشيعة يحبون العراق بشكل أساسي باعتباره وطنهم الثاني، وهناك طاقات وقدرات فريدة في هذا البلد يمكن أن تكون أساساً للتعاون الثنائي.

وأشار زاكاني إلى أن الخدمات الحضرية من أهم القضايا في محافظة النجف و إن قضية الإسكان والتنمية الحضرية و الصحة و الوقاية من الأمراض يمكن أن تكون موضوعا للتعاون الثنائي بين الجانبين .

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