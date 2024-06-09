٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٢٤ م
رمز الخبر: 85503366
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journalistزهراء ناظمي

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رئيس بلدية طهران: الشعبان الإيراني والعراقي تربطهما علاقات عميقة

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٢٤ م
رمز الخبر: 85503366
رئيس بلدية طهران: الشعبان الإيراني والعراقي تربطهما علاقات عميقة

طهران/ 9 حزيران/ يونيو/ ارنا- قال رئيس بلدية طهران "عليرضا زاكاني" خلال لقائه محافظ النجف والوفد المرافق له: إن الشعبين الإيراني والعراقي تربطهما علاقات دينية وعاطفية عميقة.

و أضاف زاكاني: خدمة زوار الأربعين هي إحدى مجالات التعاون الأساسية بين الجانبين، وفي كل عام يشارك عدد كبير من الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين وإن خدمة زوار الأربعين شرف لنا جميعا.

وقال: إن الشيعة يحبون العراق بشكل أساسي باعتباره وطنهم الثاني، وهناك طاقات وقدرات فريدة في هذا البلد يمكن أن تكون أساساً للتعاون الثنائي.

وأشار زاكاني  إلى أن الخدمات الحضرية من أهم القضايا في محافظة النجف و إن قضية الإسكان والتنمية الحضرية و  الصحة و الوقاية من الأمراض يمكن أن تكون موضوعا للتعاون الثنائي بين الجانبين .

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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