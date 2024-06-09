ردا على مجزرة النصيرات.. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مدمرة بريطانية في البحر الاحمر

وفيما يلي نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، وتابعته ارنا، حول عملية استهداف المدمرة البريطانية دايموند في البحر الاحمر اليوم :

بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجزرةِ مخيمِ النصيراتِ في قطاعِ غزةَ يومَ أمس، نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ المدمرةَ الحربيةَ البريطانيةَ (دايموند) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البالستية وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله.

ونفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ ضدَّ سفينتينِ تابعتينِ لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الوصولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وهما : سفينةُ "Norderney"، وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً بفضلِ اللهِ، ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها، وسفينةُ "MSC Tavvishi"، وذلكَ في البحرِ العربيِّ، وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً؛ وقدْ نُفذَتِ العمليتانِ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والباليستيةِ والطائراتِ المسيرة.

انَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تأديةِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ وإنَّ عملياتِها بعونِ اللهِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاًوالنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 3 ذي الحجة 1445للهجرةالموافق للـ 9 يونيو 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

انتهى ** ح ع