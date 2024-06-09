دبلوماسي ايراني رفيع : يجب وقف الحظر الظالم على الشعب السوري والكف عن سرقة نقطه

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، صباح اليوم الاحد، بين خاجي والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الايطالية في الشان السوري "استيفانو رافانيان"؛ حيث جرى استعراض اخر التطورات على الساحة السورية وفي الصعيدين الداخلي والخارجي.

واعرب الجانبان في هذا اللقاء، عن قلهما تجاه المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب (السوري) وتراجع المساعدات الانسانية؛ وطالبا بزيادة هذه المساعدات من قبل البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.

كما اكد خاجي ورافانيان، على ضرورة المباشرة في تنفيذ مشاريع اعادة اعمار سوريا، وبما يتيح الظروف لعودة النازحين السوريين الى وطنهم.

وفي الختام، اكد الدبلوماسيان الايراني والايطالي، خلال اللقاء بينهما اليوم، على استمرار العملية السياسية وعقد اجتماعات لجنة الدستور السوري.

انتهى ** ح ع