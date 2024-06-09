٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85503597
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في تصريح خاص لـ ارنا؛

مسؤول يعلن بدء الحملات الاعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:١١ م
رمز الخبر: 85503597
مسؤول يعلن بدء الحملات الاعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد

طهران / 9 حزيران / يونيو / إرنا – اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية الـ 14 "محسن اسلامي"، عن بدء الحملات الاعلامية للمرشحين الستة لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الرابعة عشرة في ايران، اعتبارا من اليوم الاحد وذلك بعد الاعلان عن اسماء هؤلاء المرشحين، وسوف تستمر هذه النشاطات لغاية 24 ساعة ما قبل البدء في عملية التصويت العام.

واشار اسلامي في تصريح خاص لمراسل ارنا، الى حسم اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ مبينا : ان مجلس صيانة الدستور قام وفقا للمادة الـ 57 من قانونه بتحديد اهلية المرشحين الستة؛ وقد ابلغ وزارة الداخلية بقراره النهائي، وبذلك فقد تم الاعلان عن هذه النتيجة من قبل لجنة الانتخابات اليوم الاحد.

وفي الشان ذاته، اشار هذا المسؤول الى عقد اجتماع الهيئة التنفيذية للجنة الانتخابات برعاية وزير الداخلية، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، ليعقبه اجتماع رؤساء السلطات الثلاث.

وبحسب "اسلامي"، فإن اسماء المرشحين الستة الذين حسمت مشاركتهم في سباق الانتخابات الرئاسية، جاءت على الشكل التالي :

1.مصطفی بور محمدي

2. مسعود بزشکیان

3. سعید جلیلي

4. علیرضا زاکاني

5. محمد باقر قالیباف

6. سید امیر حسین قاضي ‌زاده هاشمي 

علما، بان عملية التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية لنسختها الرابعة عشرة، ستجري يوم الجمعة 28 حزيران / يونيو الجاري، لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع

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