قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة عقيلة الشهيد صياد شيرازي

وافادت ارنا، ان نص رسالة العزاء التي بعثها سماحة القائد بالمناسبة، جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

العائلة الكريمة للامير الشهيد العظيم الفريق صياد شيرازي (رضوان الله عليه)

انني اعزي بمناسبة وفاة الزوجة الصابرة لهذا الشهيد العزيز، ذويها جميعا واسال الله تعالى ان يتغمدها في رحمته وغفرانه.

السيد علي الخامنئي

علما ان السيدة "عفت شجاع" (رحمها الله)، العقلية الجليلة للشهيد الفريق علي صياد شيرازي، انتقلت الى جوار ربها صباح اليوم السبت، بعد فترة من المرض قضتها في مستشفى الشهيد جمران (بطهران).

وكان الفريق الشهيد علي صياد شيرازي من قادة الدفاع المقدس (خلال الحرب المفروضة خلال الفترة من 1980 الى 1988 م، من قبل النظام العبعثي البائد في العراق).

وولد هذا القائد العسكري البطل، عام 1944 بمدینه درکز التابعه لمحافظه خراسان (شرق البلاد)، وفي عام 1967 تخرج من الکلیه العسکریه .

وقد خدم الفريق الشهید صياد شیرازی قبل انتصار الثوره الاسلامیه في غرب البلاد، حيث کانت له نشاطات ثوریه داخل القوات المسلحه .

وبعد ان انهی دورة تدريبية خاصه بالمدفعیه، عین استاذا في مرکز تدریب المدفعیه بمحافظة اصفهان .

وفي ابان الثورة الاسلامية، بعد عزل "بنی صدر" من منصب رئاسة الجمهورية، قام الفريق الشهيد من اجل انهاء "حاله عدم التنسیق" بین الحرس الثوري وجیش الجمهوریه الاسلامیه، خلال مرحله الدفاع المقدس، قام بتشکیل "المقر المشترک للعملیات المشترکه بين هاتين القوتين المسلحتين في ايران الاسلامية.

وفی عام 1980 وبأمر من الامام الخمیبنی ( رض ) عین الفريق الشهيد صياد شيرازي، قائدا للقوه البریه لجیش الجمهوریه الاسلامیه، کما عینه الامام الراحل في عام 1986 ممثلا لسماحته بمجلس الدفاع الاعلی.

وکان اخر ما اوکل الیه الشهید هو منصب نائب رئیس هیئه الارکان العامة للقوات المسلحه.

وقد ارتقى الفريق صياد شيرازي شهيدا، يوم 10 نيسان عام 1999 في عملية اغتيال على يد عناصر زمرة "خلق" الارهابية.

انتهى ** ح ع