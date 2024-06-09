القسام تستهدف جنودا وآليات "إسرائيلية" جنوب رفح

وأظهر مقطع الفيديو مقاتلي القسام وهم يستهدفون دبابات وآلية عسكرية تابعة للكيان الصهيوني، من على بعد أمتار، كما أبانت اللقطات صورة "قسامي" يخرج من بين الردم ويطلق قذيفة على دبابة.

ووثق مقطع الفيديو ايضا، استهداف مبني فيه جندي صهيوني، بقذيفة "TBG"، بالاشتراك مع "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين.

وكانت كتائب "القسام" قد أصدرت بيانات عدة حول عملياتها التي نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، وجاء فيها:

- كتائب القسام دكت قوات العدو المتمركزة غرب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف هاون من العيار الثقيل.

- تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح.

-كتائب القسام قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.

- كتائب استهدفت طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" في سماء بحر مدينة رفح.

- كتائب القسام دكت قوات الاحتلال المتوغلة محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

- كتائب القسام دكت قوات العدو المتمركزة جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح بقذائف الهاون.

انتهى ** ح ع

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المصدر / ار. تي