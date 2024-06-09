باقري يتوجه الى روسيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس

وبالإضافة إلى القائم بأعمال الخارجية الايرانية، سيحضر كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء الأخرى اجتماع وزراء خارجية دول البريكس المقرر عقده يومي الاثنين والثلاثاء.

واليوم الأول من هذا الاجتماع (يوم الاثنين) مخصص لوزراء خارجية دول البريكس.

وتم الإعلان عن التعاون في إطار البريكس والقضايا الإقليمية والعالمية كعنوان لليوم الأول لاجتماع وزراء الخارجية.

وفي اليوم الثاني (الثلاثاء) تعقد اجتماعات بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، وكذلك الدول المهتمة بالانضمام أو تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس.

و"بريكس" هو اسم مجموعة دول تقودها قوى اقتصادية ناشئة، واختصارها مكون من الحروف الأولى للأسماء الإنجليزية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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