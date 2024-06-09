٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٢٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85503722
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باقري يتوجه الى موسكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٢٢ م
رمز الخبر: 85503722
باقري يتوجه الى موسكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس

طهران / 9 حزيران/يونيو/ارنا- غادر القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري طهران مساء الاحد إلى مدينة نيغني نوفغورود بروسيا للمشاركة في اجتماع دول البريكس واجراء محادثات مع وزراء خارجية هذه الدول.

وبالإضافة إلى القائم بأعمال الخارجية الايرانية، سيحضر كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء الأخرى اجتماع وزراء خارجية دول البريكس المقرر عقده يومي الاثنين والثلاثاء.

واليوم الأول من هذا الاجتماع (يوم الاثنين) مخصص لوزراء خارجية دول البريكس.

وتم الإعلان عن التعاون في إطار البريكس والقضايا الإقليمية والعالمية كعنوان لليوم الأول لاجتماع وزراء الخارجية.

وفي اليوم الثاني (الثلاثاء) تعقد اجتماعات بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، وكذلك الدول المهتمة بالانضمام أو تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس.

و"بريكس" هو اسم مجموعة دول تقودها قوى اقتصادية ناشئة، واختصارها مكون من الحروف الأولى للأسماء الإنجليزية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

انتهى ** 2342

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