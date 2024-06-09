التصويت في الانتخابات الرئاسية سيكون يدوياً

واضاف أمير شجاعان، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في لجنة الانتخابات في البلاد في تصريح له الاحد: إن مجلس صيانة الدستور أبلغ لجنة الانتخابات في البلاد أن التصويت لن يتم إلكترونيا وستجرى الانتخابات يدوياً بالكامل.

وكان المتحدث باسم لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في ايران "محسن اسلامي"، قد صرح في وقت سابق ان مجلس صيانة الدستور اعلن عن اهلية 6 مرشحين لخوض هذه الانتخابات.

واوضح "اسلامي"، في تصريح له الاحد، ان اسماء المرشحين الستة لانتخابات رئاسة الجمهورية الـ 14، هم:1.مصطفی بور محمدي 2. مسعود بزشکیان 3. سعید جلیلي 4. علیرضا زاکاني 5. محمد باقر قالیباف 6. سید امیر حسین قاضي ‌زاده هاشمي.

يذكر ان انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية لنسختها الرابعة عشرة، ستجري يوم الجمعة 28 حزيران / يونيو الجاري، لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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