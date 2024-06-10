تتويج ايران ببطولة المجر الدولية للمصارعة الرومانية

واقيمت بطولة المجر الدولية للمصارعة الرومانية "امري بولياك و يانوس فارغا" التي تاتي ضمن التصنيف العالمي في العاصمة المجرية بودابست يومي السبت والاحد.

وحصد الذهبية محمد هادي ساروي في وزن 97 كغم وفردين هدايتي في وزن 130 كغم.

ونال الفضية بويا دادمرز في وزن 55 كغم ومهدي محسن نجاد في وزن 60 كغم.

فيما احرز البرونزية كل من ؛ أمير رضا ده بزركي في وزن 60 كغم، وميثم دلخاني في وزن 63 كغم، ومحمد رضا كرائي في وزن 67 كغم، وسعيد إسماعيلي في وزن 67 كغم، ودانيال سهرابي في وزن 72 كغم، ومحمد رضا مختاري في وزن 77 كغم، ومحمد حسين محمودي في وزن 87 كغم، وشايان حبيب زارع في 97 كغم.

وفي الترتيب الفرقي، توجت إيران باللقب برصيد 173 نقطة، فيما جاءت جورجيا في مركز الوصافة بـ 137 نقطة والمجر في المركز الثالث بـ 113 نقطة.

وكان المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة قد احرز مركز الوصافة في بطولة المجر الدولية بحصده ميدالية ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزيتين.

وشاركت ايران في المصارعة الحرة بـ 8 اوزان من اصل 10 بمجموعة من الشباب الصاعدين بقيادة كابتن المنتخب الوطني البطل العالمي والاولمبي حسن يزداني.

ونال الذهبية حسن يزداني في وزن 86 كغم فيما حصل على الفضية عباس ابراهيم زاده في وزن 65 كغم وعادل بناهيان في وزن 79 كغم واحرز البرونزية شهداد خسروي في وزن 61 كغم وعلي رضائي في وزن 74 كغم.

وفي ترتيب الفرق للمصارعة الحرة، احرزت جورجيا البطولة برصيد 133 نقطة وحلت إيران في المركز الثاني برصيد 117 نقطة، واميركا في المركز الثالث بـ 70 نقطة.

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