١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85503758
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باقري يصل الى مدينة نيجني نوفغورود الروسية للمشاركة في اجتماع دول البريكس

١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ ص
رمز الخبر: 85503758
باقري يصل الى مدينة نيجني نوفغورود الروسية للمشاركة في اجتماع دول البريكس

طهران / 10 حزيران/يونيو/ارنا- وصل وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري الى مدينة نيجني نوفغورود للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في مجموعة البريكس.

وكان في استقبال باقري في المطار عدد من المسؤولين الروس والسفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي.

وهذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفة رسمية في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة.

وبالإضافة إلى القائم بأعمال الخارجية الايرانية، سيحضر كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء الأخرى اجتماع وزراء خارجية دول البريكس المقرر عقده يومي الاثنين والثلاثاء.

واليوم الأول من هذا الاجتماع (يوم الاثنين) مخصص لوزراء خارجية دول البريكس.

وتم الإعلان عن التعاون في إطار البريكس والقضايا الإقليمية والعالمية كعنوان لليوم الأول لاجتماع وزراء الخارجية.

وفي اليوم الثاني (الثلاثاء) تعقد اجتماعات بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، وكذلك الدول المهتمة بالانضمام أو تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس.

و"بريكس" هو اسم مجموعة دول تقودها قوى اقتصادية ناشئة، واختصارها مكون من الحروف الأولى للأسماء الإنجليزية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

انتهى ** 2342

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