١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85503765
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تحديد مواعيد المناظرات التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية

١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٣ ص
رمز الخبر: 85503765
تحديد مواعيد المناظرات التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية

طهران / 10 حزيران/يونيو/ارنا- تم تحديد مواعيد المناظرات التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الـ14 في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وستجرى المناظرة الانتخابية الأولى يوم الاثنين من الاسبوع القادم 17 حزيران/يونيو من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 وسيتم بثها مباشرة على القناة الاولى في التلفزيون الايراني.

وستكون المناظرات اللاحقة ايام الخميس 20 والجمعة 21 والاثنين 24 والثلاثاء 25 حزيران /يونيو من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 وستبث ايضا على القناة الاولى للتلفزيون الايراني.

وأسماء المرشحين الستة المؤهلين للانتخابات الرئاسية هم: سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342

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