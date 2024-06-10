"القسّام": الاحتلال قتل 3 أسرى بينهم أميركي في مجزرة النصيرات

وخاطبت "القسّام" عبر الفيديو المستوطنين الإسرائيليين، موجّهةً إليهم رسالةً أعلنت فيها أنّ "الجيش" الإسرائيلي قتل 3 من أسراهم في مخيم النصيرات، مقابل استعادته الأسرى الأربعة السبت، من المكان نفسه.

وكشفت كتائب القسّام أنّ أحد الأسرى القتلى الثلاثة يحمل الجنسية الأميركية.

وظهرت في الفيديو مشاهد عن القصف العنيف والوحشي الذي شنّه الاحتلال على مخيم النصيرات، السبت، حيث ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرةً مروّعةً أدت إلى استشهاد المئات.

ووثّق الفيديو جانباً من الإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين من جراء المجزرة، وبينهم أطفال.

كذلك، عرضت "القسّام" صوراً للأسرى الثلاثة الذين قتلهم "جيش" الاحتلال، بعد ارتكابه المجزرة في النصيرات من أجل استعادة أولئك الأربعة.

واختتمت كتائب القسّام الفيديو برسالة إلى المستوطنين جاء فيها: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا"، مجدّدةً تحذيرها من أنّ وقت الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ينفد.

يُذكر أنّ ما نشرته كتائب القسّام جاء بعدما أعلن المتحدّث باسمها، أبو عبيدة، السبت، أنّ أول من تضرّر في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في النصيرات هم أسراه.

وشدّد على أنّ الاحتلال تمكّن، عبر ارتكابه مجازر مروّعة، من استعادة بعض أسراه، "لكنّه، قتل بعضهم في أثناء ذلك"، محذراً من أنّ العملية "ستشكّل خطراً كبيراً على الأسرى (المتبقين)، وسيكون لها أثر سلبي في ظروفهم وحياتهم".

انتهى ** 2342